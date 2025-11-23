Ooma Aktie
WKN DE: A14W64 / ISIN: US6834161019
|
23.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Ooma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ooma gibt voraussichtlich am 08.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ooma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Ooma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 67,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 USD im Vergleich zu -0,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 268,1 Millionen USD, gegenüber 256,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ooma Incmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ooma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: Ooma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Ooma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.05.25
|Ausblick: Ooma präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)