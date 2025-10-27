Orla Mining Aktie

Orla Mining

WKN DE: A2DHZU / ISIN: CA68634K1066

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Orla Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orla Mining wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 276,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 135,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,709 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 965,8 Millionen USD, gegenüber 471,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at


