Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pacific Biosciences of California öffnet voraussichtlich am 09.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,276 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pacific Biosciences of California noch ein Verlust pro Aktie von -0,360 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,72 Prozent auf 43,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,021 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,210 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 202,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 200,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at