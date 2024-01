Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Biosciences of California präsentiert voraussichtlich am 15.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pacific Biosciences of California im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,284 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,370 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 106,80 Prozent auf 56,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Biosciences of California noch 27,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,172 USD, gegenüber -1,400 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 198,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 128,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at