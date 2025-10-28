Pan American Silver Aktie

Pan American Silver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Pan American Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan American Silver öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,694 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pan American Silver einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 22,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 CAD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,87 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pan American Silver Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Pan American Silver Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pan American Silver Corp. 30,63 -0,23% Pan American Silver Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen