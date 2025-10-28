Pan American Silver Aktie
WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Pan American Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pan American Silver öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,694 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pan American Silver einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 22,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 CAD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 4,87 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
