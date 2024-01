Erste Schätzungen: Pandora A-S (spons ADRs) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pandora A-S (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 07.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,926 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,54 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pandora A-S (spons ADRs) einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD im Vergleich zu 1,93 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 4,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,81 Milliarden USD.

