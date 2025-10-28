PeptiDream Aktie
Erste Schätzungen: PeptiDream verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PeptiDream präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -7,580 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 222,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,350 JPY je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,59 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 16,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PeptiDream einen Umsatz von 5,47 Milliarden JPY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 108,10 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 115,85 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,54 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 46,68 Milliarden JPY waren.
