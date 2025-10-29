Erste Schätzungen: Perion Network präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Perion Network präsentiert voraussichtlich am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,260 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Perion Network noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 107,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 102,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 439,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 498,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at