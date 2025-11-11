Ausblick: Perion Network zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Perion Network wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,260 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 550,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Perion Network nach den Prognosen von 6 Analysten 107,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,250 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 439,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 498,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at