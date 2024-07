Erste Schätzungen: Petrobras legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petrobras präsentiert in der voraussichtlich am 08.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,51 BRL. Das entspräche einer Verringerung von 31,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,21 BRL erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,07 Prozent auf 125,31 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras noch 113,84 Milliarden BRL umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,08 BRL aus. Im Vorjahr waren 9,57 BRL je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 516,13 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 511,99 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at