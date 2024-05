Erste Schätzungen: Photocure AS legt Quartalsergebnis vor

Photocure AS veröffentlicht voraussichtlich am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,430 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Photocure AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 114,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 8,12 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,107 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,010 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 490,6 Millionen NOK, gegenüber 500,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

