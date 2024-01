Erste Schätzungen: PLAID stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PLAID präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass PLAID für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,880 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,330 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 18,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,95 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,32 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -10,660 JPY, gegenüber -53,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 10,35 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,63 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at