Pollard Banknote Aktie
WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Pollard Banknote stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pollard Banknote stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pollard Banknote im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 CAD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Pollard Banknote nach den Prognosen von 3 Analysten 162,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,74 CAD aus. Im Vorjahr waren 1,30 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 597,3 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 557,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
