Ausblick: Pollard Banknote informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pollard Banknote äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,530 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,670 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 162,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 CAD im Vergleich zu 1,30 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 597,3 Millionen CAD, gegenüber 557,1 Millionen CAD im vorigen Jahr.

