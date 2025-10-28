Erste Schätzungen: Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Power wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,33 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Power einen Gewinn von 0,570 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 77,04 Prozent auf 4,03 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Power noch 17,54 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,27 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,16 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 82,47 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 52,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at