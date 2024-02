Erste Schätzungen: PRA Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PRA Group lässt sich voraussichtlich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PRA Group die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass PRA Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,55 Prozent auf 208,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PRA Group noch 222,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,273 USD, gegenüber 2,94 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 789,4 Millionen USD im Vergleich zu 966,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at