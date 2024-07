Erste Schätzungen: Pros stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pros lässt sich voraussichtlich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pros die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,015 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 81,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 333,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 303,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at