Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosegur Compania de Seguridad SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,050 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Prosegur Compania de Seguridad SA 0,040 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,17 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Prosegur Compania de Seguridad SA einen Umsatz von 1,13 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,187 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,120 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,49 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,31 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at