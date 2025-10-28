Pulmonx Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P1AF / ISIN: US7458481014
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Pulmonx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pulmonx wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,420 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,8 Millionen USD gegenüber 20,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,547 USD aus. Im Vorjahr waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 90,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 83,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pulmonx Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Pulmonx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Pulmonx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pulmonx Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Pulmonx Corporation Registered Shs
|1,60
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.