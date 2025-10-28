Erste Schätzungen: Pulmonx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pulmonx wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,420 USD gegenüber -0,360 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,8 Millionen USD gegenüber 20,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,547 USD aus. Im Vorjahr waren -1,440 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 90,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 83,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at