Erste Schätzungen: Qliro Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Qliro Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Qliro Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 21,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 112,0 Millionen SEK gegenüber 142,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,800 SEK je Aktie, gegenüber 0,210 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 463,0 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 558,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at