RBB Bancorp Aktie
WKN DE: A2DVAJ / ISIN: US74930B1052
|
05.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: RBB Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
RBB Bancorp lädt voraussichtlich am 20.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
5 Analysten schätzen, dass RBB Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 47,28 Prozent auf 31,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RBB Bancorp noch 60,2 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,37 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 123,1 Millionen USD, gegenüber 232,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RBB Bancorpmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: RBB Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Ausblick: RBB Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.07.25
|Erste Schätzungen: RBB Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.25
|Ausblick: RBB Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.25
|Erste Schätzungen: RBB Bancorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)