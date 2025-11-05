Real Matters Aktie

Real Matters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRYG / ISIN: CA75601Y1007

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Real Matters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Real Matters lässt sich voraussichtlich am 20.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Real Matters die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 62,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,030 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 45,0 Millionen USD, gegenüber 235,0 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

