Erste Schätzungen: Riskified legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riskified präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Riskified -0,060 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Riskified 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 80,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Riskified 78,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 341,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 327,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at