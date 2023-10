Erste Schätzungen: Rohto Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rohto Pharmaceutical präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 29,03 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 27,17 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Rohto Pharmaceutical nach den Prognosen von 5 Analysten 63,83 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,06 Milliarden JPY umgesetzt worden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 133,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 115,62 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 267,76 Milliarden JPY, gegenüber 238,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

