Erste Schätzungen: ROUND ONE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ROUND ONE wird voraussichtlich am 09.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 7,10 JPY. Im Vorjahresquartal waren 3,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,90 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,72 Milliarden JPY aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 49,97 JPY je Aktie, gegenüber 34,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 156,31 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 142,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at