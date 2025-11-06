ROUND ONE CorpShs Aktie
Ausblick: ROUND ONE öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ROUND ONE wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 23,10 JPY je Aktie gegenüber 20,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 48,83 Milliarden JPY gegenüber 45,64 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 70,76 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 57,38 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 193,16 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 177,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.
