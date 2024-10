Erste Schätzungen: ROUND ONE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ROUND ONE wird voraussichtlich am 08.11.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 20,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll ROUND ONE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 44,81 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,61 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 61,83 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 57,99 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 170,42 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 159,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at