Erste Schätzungen: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RTX A-S wird voraussichtlich am 31.01.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,080 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte RTX A-S noch -4,220 DKK je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 31,87 Prozent auf 108,0 Millionen DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,9 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,060 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,800 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 578,0 Millionen DKK, gegenüber 498,3 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at