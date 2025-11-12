RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
|
12.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RTX A-S wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,060 DKK je Aktie gegenüber 1,10 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 144,8 Millionen DKK aus – das entspräche einem Minus von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,3 Millionen DKK in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,760 DKK im Vergleich zu -3,800 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 552,1 Millionen DKK, gegenüber 498,3 Millionen DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
