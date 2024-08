Erste Schätzungen: RTX A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RTX A-S lädt voraussichtlich am 28.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,480 DKK. Im Vorjahresquartal waren 0,380 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 131,0 Millionen DKK gegenüber 169,9 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -2,960 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,70 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 505,0 Millionen DKK, gegenüber 782,8 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at