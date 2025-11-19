Erste Schätzungen: Rubrik zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rubrik wird voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Verlust von -0,169 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,710 USD je Aktie erzielt worden.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 35,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rubrik für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 320,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,479 USD im Vergleich zu -7,480 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD, gegenüber 886,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at