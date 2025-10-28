Erste Schätzungen: SATO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SATO stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 56,41 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 39,18 Milliarden JPY gegenüber 38,42 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 232,97 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 220,39 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 158,82 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 154,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at