Ausblick: SATO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SATO äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 40,00 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SATO noch 56,41 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 39,18 Milliarden JPY gegenüber 38,42 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 232,97 JPY, während im vorherigen Jahr noch 220,39 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,82 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 154,81 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at