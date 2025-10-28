Schouw Aktie
WKN: 882803 / ISIN: DK0010253921
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Schouw informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Schouw wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen, dass Schouw für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,50 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,65 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,67 Milliarden DKK gegenüber 9,54 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 51,35 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,88 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,72 Milliarden DKK, gegenüber 34,67 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
