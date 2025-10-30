Senco Gold Aktie
ISIN: INE602W01027
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Senco Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Senco Gold wird voraussichtlich am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 1,00 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,58 Milliarden INR gegenüber 15,00 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,21 INR, gegenüber 10,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 75,65 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,28 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
