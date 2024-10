Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet voraussichtlich am 31.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,861 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,830 GBP erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,14 Prozent auf 67,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) noch 57,54 Milliarden GBP umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,03 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,31 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 317,49 Milliarden USD, gegenüber 242,80 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at