Erste Schätzungen: Shoals Technologies Group A legt Quartalsergebnis vor

Shoals Technologies Group A wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,063 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Shoals Technologies Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 128,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,405 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,200 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 585,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 475,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at