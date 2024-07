Erste Schätzungen: Simmons First National A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Simmons First National A äußert sich voraussichtlich am 24.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,305 USD aus. Im letzten Jahr hatte Simmons First National A einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 41,04 Prozent auf 201,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 342,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 1,39 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 818,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD generiert wurden.

