Erste Schätzungen: Simmons First National A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Simmons First National A wird voraussichtlich am 18.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,333 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 41,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,0 Millionen USD gegenüber 353,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 812,6 Millionen USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

