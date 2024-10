Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (C) gibt voraussichtlich am 24.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Skandinaviska Enskilda Banken (C) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,21 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,07 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 58,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,82 Milliarden SEK gegenüber 47,66 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,41 SEK im Vergleich zu 18,20 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 80,04 Milliarden SEK, gegenüber 174,08 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at