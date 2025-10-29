Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SNC-Lavalin Group wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,901 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 52,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SNC-Lavalin Group 0,590 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,67 Prozent auf 2,79 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte SNC-Lavalin Group noch 2,43 Milliarden CAD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,27 CAD je Aktie, gegenüber 1,62 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 10,85 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 9,57 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

