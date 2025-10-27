SoftBank Aktie

Bilanz in Sicht 27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: SoftBank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei SoftBank stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

SoftBank gibt voraussichtlich am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass SoftBank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 164,75 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 803,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll SoftBank im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.874,66 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.768,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,02 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 574,48 JPY, während im vorherigen Jahr noch 780,82 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7.618,91 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7.243,75 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

