SoftBank Aktie
WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: SoftBank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SoftBank gibt voraussichtlich am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass SoftBank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 164,75 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 803,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll SoftBank im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.874,66 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.768,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,02 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 574,48 JPY, während im vorherigen Jahr noch 780,82 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7.618,91 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7.243,75 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu SoftBank Corp.
16.10.25
|SoftBank-Aktie springt an: Abweisung der Klage von CS-Fonds (Dow Jones)
10.10.25
|Mega-Kredit für KI: SoftBank verpfändet offenbar Arm - Aktie im Minus (finanzen.at)
08.10.25
|ABB-Aktie im Plus: ABB verkauft Robotiksparte an SoftBank (Dow Jones)
08.10.25
|MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank mit Robotik-Zukauf schwach (Dow Jones)
11.09.25
|Asiatische Märkte reagieren: Aktien von SoftBank, Samsung & Co. steigen nach Oracles starkem Ausblick (finanzen.at)
10.09.25
|IPO/ROUNDUP 2: Klarna startet mit Kurssprung an der Börse (dpa-AFX)
10.09.25
|IPO: Klarna nimmt mit Börsengang mehr als eine Milliarde Dollar ein (dpa-AFX)
10.09.25
|IPO/ROUNDUP: Klarna nimmt bei Börsengang fast 1,4 Milliarden Dollar ein (dpa-AFX)
Analysen zu SoftBank Corp.
Aktien in diesem Artikel
|SoftBank Corp.
|156,04
|6,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
