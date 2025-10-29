South Bow Aktie
Erste Schätzungen: South Bow stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
South Bow wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass South Bow im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,385 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 CAD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 522,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 533,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,52 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,12 Milliarden CAD waren.
