Erste Schätzungen: Southern National Bancorp of Virginia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Southern National Bancorp of Virginia lädt voraussichtlich am 25.01.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,280 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Southern National Bancorp of Virginia 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 35,7 Millionen USD – ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern National Bancorp of Virginia 40,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,833 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 142,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 125,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at