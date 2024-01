Erste Schätzungen: SSAB B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SSAB B präsentiert in der voraussichtlich am 31.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,64 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SSAB B ein EPS von 3,18 SEK je Aktie vermeldet.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,10 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 30,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,46 SEK je Aktie, gegenüber 22,38 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 119,27 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 128,75 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

