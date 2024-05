Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Mitsui Financial Group wird voraussichtlich am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 USD gegenüber 0,046 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,63 Milliarden USD gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,20 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,949 USD, gegenüber 0,870 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 23,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 44,31 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at