Erste Schätzungen: Sumitomo Mitsui Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group wird voraussichtlich am 14.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 171,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 199,09 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 871,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 835,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 639,01 JPY, gegenüber 590,46 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3.367,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.170,23 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at