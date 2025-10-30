Erste Schätzungen: Sundrug legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sundrug präsentiert in der voraussichtlich am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 60,19 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 59,69 JPY erwirtschaftet wurden.

Sundrug soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211,29 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 201,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 279,14 JPY im Vergleich zu 262,91 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 856,77 Milliarden JPY, gegenüber 801,81 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

