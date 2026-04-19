Erste Schätzungen: Tata Technologies legt Quartalsergebnis vor

Tata Technologies äußert sich voraussichtlich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,66 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,77 Prozent auf 15,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,60 INR je Aktie, gegenüber 16,69 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 54,43 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 51,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at