TECMO KOEI HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0RLRP / ISIN: JP3283460008
|
12.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: TECMO KOEI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TECMO KOEI wird voraussichtlich am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 21,56 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 191,35 Prozent erhöht. Damals waren 7,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 101,85 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 119,14 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 89,69 Milliarden JPY, gegenüber 83,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TECMO KOEI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten
Analysen zu TECMO KOEI HOLDINGS CO LTDmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TECMO KOEI HOLDINGS CO LTD
|11,30
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.