WKN DE: A0RLRP / ISIN: JP3283460008

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: TECMO KOEI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TECMO KOEI wird voraussichtlich am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 21,56 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 191,35 Prozent erhöht. Damals waren 7,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 101,85 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 119,14 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 89,69 Milliarden JPY, gegenüber 83,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

